Передача председательства в ЕАЭС к Армении приведет премьера Пашиняна в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Москву в рамках передачи председательства в ЕАЭС к Армении.

"После Давоса буду в Москве, в офисе Евразийской экономической комиссии. В этом году на Армению возложено председательство в ЕАЭС, в связи с чем я должен выступить с речью", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Н.Пашинян в воскресенье отправится в Давос, где примет участие в международном экономическом форуме.

Дату своего визита в Москву он не уточнил.