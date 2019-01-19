Передача председательства в ЕАЭС к Армении приведет премьера Пашиняна в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Москву в рамках передачи председательства в ЕАЭС к Армении.
"После Давоса буду в Москве, в офисе Евразийской экономической комиссии. В этом году на Армению возложено председательство в ЕАЭС, в связи с чем я должен выступить с речью", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Н.Пашинян в воскресенье отправится в Давос, где примет участие в международном экономическом форуме.
Дату своего визита в Москву он не уточнил.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»