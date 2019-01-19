Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2019 10:24

В Эстонии пройдет первый марш женщин

В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.

Марш, который пройдет в рамках единовременной акции во всем мире, поддерживает объединение женщин высшего органа законодательной власти страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

По словам заместителя председателя парламентского объединения Терье Трей, пол человека не должен определять его зарплату или то, как с ним обращаются.

"Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация - это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии. Их надо признать, и их решением следует заниматься. Цель марша женщин, который пройдет в Таллинне - призвать общественность честно взглянуть на эти проблемы", - заявила Т.Трей.

По данным департамента статистики Эстонии, разрыв в стране в зарплатах женщин по сравнению с мужчинами превышает 20%, а данные Евростата свидетельствуют о том, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии - самый большой в Европейском союзе.

По данным Межпарламентского союза, количество женщин среди парламентариев составляет менее 24%.

Согласно исследованию Агентства Европейского союза по основным правам, треть европейских женщин в возрасте от 15 лет в той или иной форме испытали на себе физическое или сексуальное насилие, напомнили в парламенте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ЖЕНЩИНЫ, МАРШ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]