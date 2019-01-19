В Эстонии пройдет первый марш женщин

В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Марш, который пройдет в рамках единовременной акции во всем мире, поддерживает объединение женщин высшего органа законодательной власти страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.
По словам заместителя председателя парламентского объединения Терье Трей, пол человека не должен определять его зарплату или то, как с ним обращаются.
"Разрыв в уровне зарплат, направленное против женщин насилие и гендерная дискриминация - это проблемы, которые действительно существуют в Эстонии. Их надо признать, и их решением следует заниматься. Цель марша женщин, который пройдет в Таллинне - призвать общественность честно взглянуть на эти проблемы", - заявила Т.Трей.
По данным департамента статистики Эстонии, разрыв в стране в зарплатах женщин по сравнению с мужчинами превышает 20%, а данные Евростата свидетельствуют о том, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин в Эстонии - самый большой в Европейском союзе.
По данным Межпарламентского союза, количество женщин среди парламентариев составляет менее 24%.
Согласно исследованию Агентства Европейского союза по основным правам, треть европейских женщин в возрасте от 15 лет в той или иной форме испытали на себе физическое или сексуальное насилие, напомнили в парламенте.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»