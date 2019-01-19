Премьер Армении посетит Германию по приглашению Ангелы Меркель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по приглашению канцлера посетит с официальным визитом Германию.

"После визита в Давос я вернусь в Армению, а потом в первый день февраля намерен посетить с официальным визитом Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее он заявил, что планирует также посетить Москву в рамках передачи председательства в ЕАЭС к Армении.

"После Давоса буду в Москве, в офисе Евразийской экономической комиссии. В этом году на Армению возложено председательство в ЕАЭС, в связи с чем я должен выступить с речью", - сказал Н.Пашинян.

Н.Пашинян в воскресенье отправится в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Дату своего визита в Москву он не уточнил.