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СНГ 19.01.2019 16:45

Премьер Армении посетит Германию по приглашению Ангелы Меркель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что по приглашению канцлера посетит с официальным визитом Германию.

"После визита в Давос я вернусь в Армению, а потом в первый день февраля намерен посетить с официальным визитом Германию по приглашению канцлера Ангелы Меркель", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ранее он заявил, что планирует также посетить Москву в рамках передачи председательства в ЕАЭС к Армении.

"После Давоса буду в Москве, в офисе Евразийской экономической комиссии. В этом году на Армению возложено председательство в ЕАЭС, в связи с чем я должен выступить с речью", - сказал Н.Пашинян.

Н.Пашинян в воскресенье отправится в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Дату своего визита в Москву он не уточнил.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕРМАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]