Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

В команде спецпрокурора Роберта Мюллера назвали некорректной публикацию портала BuzzFeed, в которой утверждалось о наличии неопровержимых доказательств того, что президент США Дональд Трамп просил своего адвоката Майкла Коэна лгать конгрессу.

"Содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, не соответствует действительности", - заявил представитель спецпрокурора Питер Карр.

Издание The Hill, приводящее его слова, отмечает, что в команде Р.Мюллера крайне редко делают заявления насчёт своей работы.

В пятницу Д.Трамп предположил, что его бывший адвокат М.Коэн, сотрудничая со следствием, лжёт, чтобы ему уменьшили полученный недавно трехлетний тюремный срок.

BuzzFeed ранее сообщал со ссылкой на источники, что у сотрудников Р.Мюллера есть ясные доказательства того, что Д.Трамп приказывал М.Коэну солгать конгрессменам по поводу проекта строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве. Публикация привлекла внимание многих политиков в США, так как содержащиеся в ней данные, в случае если бы они оказались правдой, могли бы быть использованы конгрессменами для организации импичмента.

Специальный прокурор США Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по "российскому делу".

Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.