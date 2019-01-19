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Дальнее зарубежье 19.01.2019 17:12

Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

В команде спецпрокурора Роберта Мюллера назвали некорректной публикацию портала BuzzFeed, в которой утверждалось о наличии неопровержимых доказательств того, что президент США Дональд Трамп просил своего адвоката Майкла Коэна лгать конгрессу.

"Содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, не соответствует действительности", - заявил представитель спецпрокурора Питер Карр.

Издание The Hill, приводящее его слова, отмечает, что в команде Р.Мюллера крайне редко делают заявления насчёт своей работы.

В пятницу Д.Трамп предположил, что его бывший адвокат М.Коэн, сотрудничая со следствием, лжёт, чтобы ему уменьшили полученный недавно трехлетний тюремный срок.

BuzzFeed ранее сообщал со ссылкой на источники, что у сотрудников Р.Мюллера есть ясные доказательства того, что Д.Трамп приказывал М.Коэну солгать конгрессменам по поводу проекта строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве. Публикация привлекла внимание многих политиков в США, так как содержащиеся в ней данные, в случае если бы они оказались правдой, могли бы быть использованы конгрессменами для организации импичмента.

Специальный прокурор США Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по "российскому делу".

Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

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Тэги: США, ТРАМП, СПЕЦПРОКУРОР, ПУБЛИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]