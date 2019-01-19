Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) совместно со специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" предложили новый подход к лечению глиобластомы - опухоли мозга, практически не поддающейся терапии, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

"В качестве потенциального терапевтического агента был взят вирус Зика. Этот вирус привлек внимание всего мира в 2016 году, во время подготовки к летним олимпийским играм в Бразилии", - отмечается в сообщении.

У плода во время беременности вирус поражает головной мозг и приводит к инвалидизации рожденных детей. У взрослых людей болезнь протекает гораздо легче - чаще всего в форме легкой лихорадки, не требующей особого лечения.

Ученые решили проверить, будет ли вирус Зика атаковать опухолевые клетки головного мозга так же, как и здоровые. Для этого лабораторным мышам сначала подсадили клетки человеческой глиобластомы, а затем ввели вирус Зика.

"Мы увидели, что вирус атакует клетки опухоли и замедляет их рост, не нанося при этом сколь-нибудь существенного ущерба остальному организму. Первым мышам мы подсаживали клетки глиобластомы под кожу, в дальнейшем мы намерены повторить эксперимент уже на опухоли, внедренной в мозг. И если результаты подтвердятся - это откроет возможность для разработки терапевтической стратегии лечения опухолей головного мозга уже у человека", - считает старший научный сотрудник лаборатории генетики лабораторных животных ИЦиГ Иван Разумов.

Ученые подчеркивают, что речь не идет о прямом инфицировании пациентов вирусом: итоговый препарат, если дело дойдет до доклинических и клинических испытаний, будет содержать какую-то новую конструкцию, не опасную для здорового человека, как при вакцинации.

Например, это будет либо ослабленный штамм, либо вовсе генетически отредактированная версия вируса (которая сохранит лишь необходимые для лечения свойства).

Работа по созданию эффективного метода лечения глиобластомы на основе вируса Зика продолжается, и в ближайшее время ученые намерены запустить новую серию экспериментов.

Вирус Зика был открыт в 1948 году и долгое время считался непатогенным для человека. Недавняя вспышка заболевания лихорадкой Зика в Бразилии и вызванные этим заболеванием случаи микроцефалии новорожденных, стимулировали его исследования.