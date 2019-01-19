В поисковой операции в районе столкновения Су-34 в Японском море задействованы пять гражданских судов

Пять гражданских судов, в том числе четыре рыболовецких, работают в районе столкновения двух бомбардировщиков Су-34 над Японским морем, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в приморском филиале морского спасательно-координационного центра.

"В составе поисковой группы аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", которое координирует поиски, а также рыболовецкие суда "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Шанс-106" и "Флагман". Также задействованы вертолеты", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, ветер в районе поисков северо-западный 8 метров в секунду, высота волны - 1,5 метра, температура около 10 градусов ниже нуля, видимость составляет восемь миль.

"Для судоходства это нормальная погода, даже, можно сказать, идеальная. Видимость хорошая, разве что температура некомфортная", - пояснил морспаслужбы.

В пятницу российское военное ведомство сообщило, что при выполнении планового учебно-тренировочного полёта над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолётов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Лётчики катапультировались.

Военные сообщили, что Су-34 были без боекомплекта.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 - два человека. Члены экипажа самолета размещены в кабине по схеме "рядом" (не друг за другом).

Бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Су-34 применялся российскими военными в Сирии.