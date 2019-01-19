На трубопроводах в двух мексиканских штатах прогремели взрывы, погибли и пострадали десятки человек

Два взрыва на трубопроводах прогремели в Мексике, информирует мексиканское издание "Эральдо де Мехико".
Первый взрыв раздался в штате Идальго и повлек гибель 21 человека, еще более 70 людей получили ранения и травмы.
Позже прогремел взрыв на трубопроводе мексиканской компании Пемекс в штате Керетаро. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
На тушении пожаров задействованы сотрудники чрезвычайных служб и служащие мексиканской армии.
По предварительным данным, взрывы прогремели из-за утечек топлива, вызванных несанкционированными подключениями.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»