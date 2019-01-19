На трубопроводах в двух мексиканских штатах прогремели взрывы, погибли и пострадали десятки человек

Два взрыва на трубопроводах прогремели в Мексике, информирует мексиканское издание "Эральдо де Мехико".

Первый взрыв раздался в штате Идальго и повлек гибель 21 человека, еще более 70 людей получили ранения и травмы.

Позже прогремел взрыв на трубопроводе мексиканской компании Пемекс в штате Керетаро. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

На тушении пожаров задействованы сотрудники чрезвычайных служб и служащие мексиканской армии.

По предварительным данным, взрывы прогремели из-за утечек топлива, вызванных несанкционированными подключениями.