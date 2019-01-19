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Дальнее зарубежье 19.01.2019 10:44

На трубопроводах в двух мексиканских штатах прогремели взрывы, погибли и пострадали десятки человек

Два взрыва на трубопроводах прогремели в Мексике, информирует мексиканское издание "Эральдо де Мехико".

Первый взрыв раздался в штате Идальго и повлек гибель 21 человека, еще более 70 людей получили ранения и травмы.

Позже прогремел взрыв на трубопроводе мексиканской компании Пемекс в штате Керетаро. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

На тушении пожаров задействованы сотрудники чрезвычайных служб и служащие мексиканской армии.

По предварительным данным, взрывы прогремели из-за утечек топлива, вызванных несанкционированными подключениями.

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Тэги: МЕКСИКА, ТРУБОПРОВОДЫ, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]