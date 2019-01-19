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Дальнее зарубежье 19.01.2019 11:20

Болгария выдала США россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве - посольство

Власти Болгарии экстрадировали в США гражданина России Александра Жукова, обвиненного в Соединенных Штатах в компьютерном мошенничестве, сообщает в социальной сети посольство РФ в Вашингтоне.

"По информации офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка 18 января 2019 г. экстрадирован из Болгарии в США российский гражданин А.Жуков", - говорится в сообщении посольства.

Уточняется, что россиянину "предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества".

По информации российских дипломатов, А.Жуков содержится в тюрьме Бруклина в штате Нью-Йорк.

"В ближайшее время сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке посетят соотечественника в тюрьме. Окажут ему все необходимое консульское содействие", - говорится в сообщении посольства.

В ноябре 2018 года прокуратура Восточного округа Нью-Йорка сообщила, что власти США заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана.

По данным прокуратуры, среди обвиняемых - россияне А.Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев. Также речь идёт о гражданах Казахстана - Сергее Овсянникове и Евгении Тимченко.

Отмечалось, что С.Овсянников был арестован в октябре в Малайзии. А.Жукова арестовали в начале ноября в Болгарии, а Б.Тимченко - в Эстонии.

Газета "Коммерсант" в ноябре сообщала, что А.Жуков, проживавший последние годы в Болгарии, известен в хакерской среде под ником Nastra. Власти США подозревают его в махинациях с рекламой в интернете, ущерб от которых мог превысить $7 млн. Ему грозит до 20 лет заключения.

Издание со ссылкой на источники писало, что несколько лет назад через неких американских посредников он стал получать подряды на фальсификацию статистки просмотров видеорекламы, размещенной в интернете. Суть этой аферы состоит в том, чтобы показать компании-заказчику большие просмотры ее роликов, которые на самом деле "нагоняются" с помощью ботов. Поругавшись из-за оплаты своей работы с американскими посредниками, Nastra "включил серверы на полную мощность", нагоняя за день миллионы просмотров. В результате компании поняли, что стали жертвой обмана со стороны рекламных агентств, и обратились в правоохранительные органы.

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Тэги: США, БОЛГАРИЯ, РОССИЯНИН, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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