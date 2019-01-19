Гражданин Ирана пытался пронести во внутренних органах в Азербайджан более 100 г героина

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного проноса на территорию республики гражданином Ирана более 200 г наркотиков, в том числе 105 г героина.

«Сотрудниками Астаринского таможенного поста был проведен осмотр добиравшегося пешком до территории Азербайджана гражданина Ирана. Во время проведенного в Астаринской районной центральной больнице медосмотра во внутренних органах иностранца были обнаружены 2 полиэтиленовые упаковки со 105 г героина, 4 упаковки со 105 г метамфетамина и один сверток с 6 г опиума», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Также на пограничном посту «Красный мост» азербайджанские таможенники обнаружили в салоне принадлежащего гражданину Грузии автомобиля 2 г марихуаны.

Р.Бабаев