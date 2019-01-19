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АПК 19.01.2019 18:53

Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г

Рост производства продукции агропромышленного комплекса России в 2019 году составит 1-1,5%, прогнозирует Минсельхоз РФ.

"На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на уровне 1-1,5%", - сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах сельскохозяйственной и продовольственной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

По итогам 2018 года Минсельхоз прогнозировал рост сельхозпроизводства в России в пределах 1%. "По предварительным расчетам Минсельхоза, в 2018 году производство продукции сельского хозяйства сохраняет положительную динамику, но рост будет небольшой - менее 1%. Это обусловлено природно-климатическими факторами, а также высокой базой прошлого года в растениеводстве", - говорили в Минсельхозе в начале ноября.

Между тем, глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее прогнозировал, что выпуск продукции сельского хозяйства в 2018 году может снизиться по сравнению с 2017 годом. Спад может быть зафиксирован впервые с 2012 года.

По данным Росстата, по итогам 11 месяцев прошлого года сельхозпроизводство в России сократилось на 0,8%, до 4 трлн 914,5 млрд рублей (данные за год еще не опубликованы).

В 2017 году сельхозпроизводство выросло на 3,1%, сообщал Росстат.

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ДИНАМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]