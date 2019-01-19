Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г

Рост производства продукции агропромышленного комплекса России в 2019 году составит 1-1,5%, прогнозирует Минсельхоз РФ.
"На сегодняшний день, по предварительному прогнозу Минсельхоза, в 2019 году прогнозируется сохранение положительной динамики развития АПК. Рост оценивается на уровне 1-1,5%", - сказал журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах сельскохозяйственной и продовольственной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.
По итогам 2018 года Минсельхоз прогнозировал рост сельхозпроизводства в России в пределах 1%. "По предварительным расчетам Минсельхоза, в 2018 году производство продукции сельского хозяйства сохраняет положительную динамику, но рост будет небольшой - менее 1%. Это обусловлено природно-климатическими факторами, а также высокой базой прошлого года в растениеводстве", - говорили в Минсельхозе в начале ноября.
Между тем, глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее прогнозировал, что выпуск продукции сельского хозяйства в 2018 году может снизиться по сравнению с 2017 годом. Спад может быть зафиксирован впервые с 2012 года.
По данным Росстата, по итогам 11 месяцев прошлого года сельхозпроизводство в России сократилось на 0,8%, до 4 трлн 914,5 млрд рублей (данные за год еще не опубликованы).
В 2017 году сельхозпроизводство выросло на 3,1%, сообщал Росстат.
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