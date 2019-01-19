Энергоблок №3 Ривненской отключен от энергосети в 23:54 пятницы по местному времени, сообщила пресс-служба госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

"Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ривненской АЭС до 37%", - говорится в сообщении.

Работает комиссия.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории РАЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось. Блок №1 находится в плановом капитальном ремонте, блоки №№2,4 работают с полной нагрузкой", - отмечается в сообщении.

Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области Украины в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.