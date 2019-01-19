Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Спорт 19.01.2019 12:51

Ганус рассчитывает на объективное рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА на заседании исполкома ВАДА 22 явнаря

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с открытым письмом к членам исполкома Всемирного антидопингового агентства, в котором перечислил достижения РУСАДА за последние годы.

"Считаю важным и необходимым представить в Исполком Всемирного Антидопингового Агентства следующие письменные объяснения позиции Российского антидопингового агентства "РУСАДА" (далее - РУСАДА), которые мы просим принять во внимание для объективного рассмотрения вопроса соответствия РУСАДА на своем заседании 22 января 2019 года", - говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

"РУСАДА отдает должное и относится крайне серьезно к существующим стандартам и требованиям Всемирного Антидопингового Агентства (далее - ВАДА), в том числе указанным в письме президента ВАДА сэра Крэйга Риди от 25 сентября 2018 года, где были указаны условия, установленные Исполкомом ВАДА, действующие после восстановления РУСАДА 20 сентября 2018 года, среди которых условие предоставления подлинных данных Лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей Московской лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года", - подчеркивается там же.

Ю.Ганус отмечает, что "РУСАДА, несмотря на то, что не имеет никаких полномочий и прав для обеспечения доступа и выполнения условий по предоставлению подлинных данных Лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей Московской лаборатории, предпринимала и предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований Исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года в установленный Исполкомом ВАДА срок, как и все иные действия, направленные не только на формальное восстановление соответствия РУСАДА, но и все возможные меры, направленные на приведение всей профессиональной антидопинговой деятельности РУСАДА, в соответствии с требованиями международных антидопинговых стандартов и требованиями регулятора, коим и является ВАДА, а также на внедрение лучших антидопинговых практик".

"РУСАДА крайне заинтересовано в выполнении требований Исполкома ВАДА и считает, что как Российская Федерация в целом, так и РУСАДА, как национальное антидопинговое агентство должны быть заинтересованы в открытии бывшей Московской лаборатории, установлении всех фактов нарушения антидопинговых правил на основании материалов Московской лаборатории, проведении объективных антидопинговых расследований по всем фактам нарушений в интересах ушедших, настоящих и будущих поколений спортсменов", - заявил Ю.Ганус.

"Я искренне надеюсь, что указанные выше обстоятельства будут учтены Исполкомом ВАДА при вынесении решения о подтверждении статуса соответствия РУСАДА (...) Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит ВАДА, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач", - заключил гендиректор РУСАДА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РУСАДА, ВАДА, ОБРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]