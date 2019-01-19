Ганус рассчитывает на объективное рассмотрение вопроса соответствия РУСАДА на заседании исполкома ВАДА 22 явнаря

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с открытым письмом к членам исполкома Всемирного антидопингового агентства, в котором перечислил достижения РУСАДА за последние годы.

"Считаю важным и необходимым представить в Исполком Всемирного Антидопингового Агентства следующие письменные объяснения позиции Российского антидопингового агентства "РУСАДА" (далее - РУСАДА), которые мы просим принять во внимание для объективного рассмотрения вопроса соответствия РУСАДА на своем заседании 22 января 2019 года", - говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса".

"РУСАДА отдает должное и относится крайне серьезно к существующим стандартам и требованиям Всемирного Антидопингового Агентства (далее - ВАДА), в том числе указанным в письме президента ВАДА сэра Крэйга Риди от 25 сентября 2018 года, где были указаны условия, установленные Исполкомом ВАДА, действующие после восстановления РУСАДА 20 сентября 2018 года, среди которых условие предоставления подлинных данных Лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей Московской лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года", - подчеркивается там же.

Ю.Ганус отмечает, что "РУСАДА, несмотря на то, что не имеет никаких полномочий и прав для обеспечения доступа и выполнения условий по предоставлению подлинных данных Лабораторной системы управления информацией и основных аналитических данных бывшей Московской лаборатории, предпринимала и предпринимает усилия, направленные на обеспечение выполнения требований Исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года в установленный Исполкомом ВАДА срок, как и все иные действия, направленные не только на формальное восстановление соответствия РУСАДА, но и все возможные меры, направленные на приведение всей профессиональной антидопинговой деятельности РУСАДА, в соответствии с требованиями международных антидопинговых стандартов и требованиями регулятора, коим и является ВАДА, а также на внедрение лучших антидопинговых практик".

"РУСАДА крайне заинтересовано в выполнении требований Исполкома ВАДА и считает, что как Российская Федерация в целом, так и РУСАДА, как национальное антидопинговое агентство должны быть заинтересованы в открытии бывшей Московской лаборатории, установлении всех фактов нарушения антидопинговых правил на основании материалов Московской лаборатории, проведении объективных антидопинговых расследований по всем фактам нарушений в интересах ушедших, настоящих и будущих поколений спортсменов", - заявил Ю.Ганус.

"Я искренне надеюсь, что указанные выше обстоятельства будут учтены Исполкомом ВАДА при вынесении решения о подтверждении статуса соответствия РУСАДА (...) Лишение соответствия нового РУСАДА, в его нынешнем качестве, не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня и окажет деструктивное влияние на развитие чистого спортивного движения в России, но и лишит ВАДА, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач", - заключил гендиректор РУСАДА.