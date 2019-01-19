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Карабахский конфликт 19.01.2019 12:23

Трамп заявил о желании видеть Армению мирно сосуществующей с соседями

Урегулирование карабахского конфликта будет содействовать углублению армяно-американских торговых связей, считает президент США Дональда Трамп.

"США содействуют процветающей, демократической и мирно сосуществующей с соседями Армении. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических отношений между нашими странами, в укреплении всемирной безопасности и борьбе с коррупцией", - заявил Д.Трамп в послании премьеру Армении Николу Пашиняну.

"Мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха будет содействовать этим усилиям", - отметил американский лидер.

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Тэги: АРМЕНИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]