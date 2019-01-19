Трамп заявил о желании видеть Армению мирно сосуществующей с соседями

Урегулирование карабахского конфликта будет содействовать углублению армяно-американских торговых связей, считает президент США Дональда Трамп.

"США содействуют процветающей, демократической и мирно сосуществующей с соседями Армении. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических отношений между нашими странами, в укреплении всемирной безопасности и борьбе с коррупцией", - заявил Д.Трамп в послании премьеру Армении Николу Пашиняну.

"Мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха будет содействовать этим усилиям", - отметил американский лидер.