Трамп заявил о желании видеть Армению мирно сосуществующей с соседями

Урегулирование карабахского конфликта будет содействовать углублению армяно-американских торговых связей, считает президент США Дональда Трамп.
"США содействуют процветающей, демократической и мирно сосуществующей с соседями Армении. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических отношений между нашими странами, в укреплении всемирной безопасности и борьбе с коррупцией", - заявил Д.Трамп в послании премьеру Армении Николу Пашиняну.
"Мирное урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха будет содействовать этим усилиям", - отметил американский лидер.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»