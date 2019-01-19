Генсек ООН подтверждает поддержку усилиям по решению карабахской проблемы

ООН содействует усилиям посредников Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, заявил генсек Организации Антонио Гутерриш.

"Хочу подтвердить, что ООН готова содействовать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на мирную развязку нагорнокарабахского конфликта", - заявил А.Гутереш в поздравительном послании в связи с назначением Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, генсек Организации отметил, что парламентские выборы в Армении 9 декабря, для проведения которых ООН оказала техническое содействие, имели важное влияние на процесс демократического развития страны.

"ООН ожидает активного сотрудничества с правительством Армении в направлении реализации целей стабильного развития, защиты прав человека и верховенства закона", - отметил генсек ООН.