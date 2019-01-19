Для охраны порядка в субботу в день десятой акции "желтых жилетов" на улицы Парижа выведены 5 тыс. сотрудников полиции, кроме того, в полной готовности находятся восемь единиц бронированной спецтехники жандармерии, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

Кроме того, в городе, как и в дни прежних акций "желтых жилетов", перекрыты несколько кварталов, в частности Елисейские поля, площадь Согласия, территории вокруг Елисейского дворца и здания МИД.

Ранее французское движение "желтых жилетов" заявило о намерении провести в субботу очередную масштабную акцию в Париже.

На сайте мероприятия в Facebook сообщается, что протестующие планируют собраться на площади у Дома инвалидов, после чего отправиться шествием по улицам французской столицы.

Демонстрация названа "Действие 10: Миллион в Париже". По словам одного из представителей движения Эрика Друэ, именно такое число участников ожидается.

Однако эта акция будет не единственная в Париже. В частности, запланированы протесты на площади Бастилии.

Ожидается, что некоторые представители "желтых жилетов" выйдут на улицы с цветами и свечами в руках, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб во время недавних демонстраций.

По сообщениям французских СМИ, акции протеста пройдут и в других французских городах. Например, в Тулузе, Бордо, Руане, Лилле и Марселе.

Между тем, параллельно с акциями протеста "желтых жилетов" во Франции с начала января набирает силу новое движение, получившее название "Красные ручки". Представители движения - сотрудники образовательных учреждений, которые недовольны условиями труда и требуют, в частности, повышения зарплат. К настоящему моменту число участников группы "Красные ручки" в Facebook составляет более 65 тыс. человек.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Намеченная на ближайшую субботу акция будет 10-й по счету. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.