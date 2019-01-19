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Внешняя политика 19.01.2019 14:33

Азербайджан и Зимбабве намерены развить торгово-экономические связи

Президенты Азербайджана и Зимбабве Ильхам Алиев и Эммерсон Мнангагва заявили о намерении развивать политические и торгово-экономические связи, сообщает сайт главы государства.

«Мы рассмотрим вопросы, связанные с возможностями расширения наших торговых отношений, а также взаимодействия в политической сфере», - подчеркнул И.Алиев во время переговоров со своим коллегой из Зимбабве.

В свою очередь, Э.Мнангагва также выразил надежду на налаживание взаимовыгодных политических связей между Баку и Хараре.

«В частности, мы хотим поощрять экономическое сотрудничество между нашими странами, а также изучить другие области сотрудничества, в том числе в торговой сфере», - подчеркнул президент Зимбабве.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]