Азербайджан и Зимбабве намерены развить торгово-экономические связи

Президенты Азербайджана и Зимбабве Ильхам Алиев и Эммерсон Мнангагва заявили о намерении развивать политические и торгово-экономические связи, сообщает сайт главы государства.
«Мы рассмотрим вопросы, связанные с возможностями расширения наших торговых отношений, а также взаимодействия в политической сфере», - подчеркнул И.Алиев во время переговоров со своим коллегой из Зимбабве.
В свою очередь, Э.Мнангагва также выразил надежду на налаживание взаимовыгодных политических связей между Баку и Хараре.
«В частности, мы хотим поощрять экономическое сотрудничество между нашими странами, а также изучить другие области сотрудничества, в том числе в торговой сфере», - подчеркнул президент Зимбабве.
Р.Бабаев
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