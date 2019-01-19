Азербайджан и Зимбабве намерены развить торгово-экономические связи

Президенты Азербайджана и Зимбабве Ильхам Алиев и Эммерсон Мнангагва заявили о намерении развивать политические и торгово-экономические связи, сообщает сайт главы государства.

«Мы рассмотрим вопросы, связанные с возможностями расширения наших торговых отношений, а также взаимодействия в политической сфере», - подчеркнул И.Алиев во время переговоров со своим коллегой из Зимбабве.

В свою очередь, Э.Мнангагва также выразил надежду на налаживание взаимовыгодных политических связей между Баку и Хараре.

«В частности, мы хотим поощрять экономическое сотрудничество между нашими странами, а также изучить другие области сотрудничества, в том числе в торговой сфере», - подчеркнул президент Зимбабве.

Р.Бабаев