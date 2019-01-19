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Дальнее зарубежье 19.01.2019 14:46

Польша в трауре, в Гданьске хоронят убитого мэра

Национальный траур объявлен в Польше в субботу, когда в Гданьске проходят похороны градоначальника Павла Адамовича, скончавшегося в результате покушения.

По сообщению польского телевидения, заупокойную мессу, которая начнется в полдень по местному времени (14:00 мск), отслужит в Мариацкой базилике в Гданьске митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь.

Градоначальник Гданьска П.Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта вечером в прошлое воскресенье. Подозреваемый в нападении арестован.

В понедельник стало известно, что П.Адамович скончался: его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал градоначальник Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков. В министерстве внутренних дел Польши сообщили, что у нападавшего были выявлены проблемы с психикой.

П.Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.

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Тэги: ПОЛЬША, ГДАНЬСК, МЭР, ТРАУР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]