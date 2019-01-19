Россельхознадзор прогнозирует распространение АЧС в Юго-Восточной Азии

Россельхознадзор прогнозирует распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС) в этом году по Юго-Восточной Азии, а также по Франции и Германии.

"Мы в этом году ждем распространения АЧС во Франции и Германии. И Юго-Восточная Азия, это будут очень серьезные последствия, особенно для Таиланда, Вьетнама и других стран, в том числе Филиппин, там тоже свиноводство есть", - сказал журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах выставки "Зеленая неделя".

По его словам, Россельхознадзор не ожидал такого быстрого распространения вируса по территории Китая, а также появления АЧС в Монголии, хотя прогнозы службы были точны, особенно для европейского региона.

"Мы в четверг провели встречу с четырьмя странами по АЧС - это Нидерланды, Дания, Франция и Италия. Мы показали наши прогнозы, которые мы делали давно. Распространение АЧС идет по нашим прогнозам, по Европе - 100%. То, как распространяется болезнь в Китае, - мы этого даже не прогнозировали, что это будет быстро, за три-четыре месяца. И то, что АЧС придет в Монголию, - это вообще не прогнозировали. Это говорит о неконтролируемом распространении вируса", - заявил С.Данкверт.

Первый случай заражения свиней АЧС был выявлен в Китае в августе прошлого года. К концу было зарегистрировано уже около ста очагов этого заболевания. В январе Россельхознадзор сообщил, что АЧС впервые зарегистрирована в Монголии - на севере страны.

Вакцины против АЧС нет, при возникновении заболевания в его очаге уничтожаются все животные, что наносит свиноводству большой ущерб. Для человека АЧС не опасна.