Бывший премьер Афганистана Хекматияр зарегистрирован кандидатом в президенты

Лидер Исламской партии Афганистана (Хизб-и-Ислами) Гульбеддин Хекматияр в субботу зарегистрировался в Независимой избирательной комиссии в качестве кандидата на запланированных 20 июля выборах президента республики.

Церемония регистрации транслировалась в прямом эфире несколькими афганскими телеканалами.

В качестве его первого и второго вице-президентов зарегистрированы малоизвестные широкой публике Фазал Хади Вазин и Кази Хафиз Ур Рахман Наки.

Выступая перед журналистами после регистрации, Г.Хекматияр заявил, что будет баллотироваться на пост президента лишь от своей партии, подчеркнув, что не одобряет создание альянсов.

Г.Хекматияр также раскритиковал правительство в связи с ситуацией в стране и заявил, что оно виновато в продолжающемся насилии.

Г.Хекматиар является этническим пуштуном, принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993-1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.

После захвата власти "Талибаном" перебрался в Иран, но 2002 году заявил о переходе на сторону талибов "до изгнания иностранных интервентов".

В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили международным террористом. СБ ООН включил Г.Хекматиара в "черный список" лиц, связанных с главарем террористической группировки "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном и лидером "Талибов" муллой Омаром.

Исламская партия подписала мирное соглашение с правительством Афганистана в сентябре 2016 года. Правительство также обязалось добиваться отмены санкций США и ООН в отношении Г.Хекматиара. В январе 2017 года ООН отменила санкции в отношении него.

Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его подчиненные убили тысячи людей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992-1996 годов.

Регистрация кандидатов в президенты завершится в следующее воскресенье. На данный момент зарегистрировались девять кандидатов, в том числе бывший советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми а также лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам.

По сообщениям афганских СМИ, действующий президент Мухаммад Ашраф Гани зарегистрируется в качестве кандидата на предстоящих выборах в начале следующей недели. В качестве первого заместителя он предложит нынешнего главу МВД, бывшего директора Управления национальной безопасности Амриуллу Салеха. Пост второго заместителя в случае его победы сохранит Сарвар Дониш.