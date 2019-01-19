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Регион 19.01.2019 16:10

Анкара удовлетворена выполнением российско-турецких соглашений по Сирии

В Анкаре назвали успешной реализацию российско-турецких соглашений по Сирии.

"Реализация сочинских договоренностей по Идлибу успешно продолжается, несмотря на провокации на северо-западе Сирии", - говорится в распространенном в субботу сообщении министерства национальной обороны Турции, которое цитирует Анатолийское агентство новостей.

Накануне представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что "благодаря соглашению по Идлибу удалось предотвратить крупную гуманитарную катастрофу".

"Мировое сообщество дало высокую оценку итогам реализации данного соглашения", - отметил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]