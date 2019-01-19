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Происшествия 19.01.2019 15:28

Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в субботу экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за пассажиров, которые почувствовали в пути недомогание, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

"Самолет компании "Уральские авиалинии" летел из Домодедово в Дубай. Пилот в воздухе запросил разрешение совершить посадку в Волгограде из-за того, что пять пассажиров плохо себя чувствовали", - сказала А.Голодова.

По ее словам, борт приземлился в Волгограде в 7:23 по местному времени (6:23 мск).

"Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше", - отметила А.Голодова.

Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, которую также высадили в Волгограде.

Из Волгограда самолет вылетел спустя два часа.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛГОГРАД, АВИАРЕЙС, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]