Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в субботу экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за пассажиров, которые почувствовали в пути недомогание, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

"Самолет компании "Уральские авиалинии" летел из Домодедово в Дубай. Пилот в воздухе запросил разрешение совершить посадку в Волгограде из-за того, что пять пассажиров плохо себя чувствовали", - сказала А.Голодова.

По ее словам, борт приземлился в Волгограде в 7:23 по местному времени (6:23 мск).

"Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше", - отметила А.Голодова.

Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, которую также высадили в Волгограде.

Из Волгограда самолет вылетел спустя два часа.