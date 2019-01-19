Власти Италии намерены по всему миру искать 30 предполагаемых террористов

Органы итальянского правосудия продолжают охоту еще за 30 "террористами", находящимися в бегах за рубежом, сообщило в субботу МВД Италии.
"В бегах за границей находятся 30 террористов, 27 из них левых взглядов, трое - правых. Их имена находятся на столе у министра внутренних дел Маттео Сальвини", - говорится в заявлении, распространенном министерством. При этом отмечается, что имена не будут преданы общественной огласке.
По данным ведомства, 13 человек, которых разыскивает итальянское правосудие, предположительно могут находиться во Франции, где в сотрудничестве с французскими работают итальянские службы правопорядка.
"Мы рассчитываем на активное, справедливое сотрудничество с правительствами для того, чтобы спустя 20, 30, 40 лет они передали преступников из-за рубежа в итальянские тюрьмы", - прокомментировал ситуацию М.Сальвини.
Ранее на этой неделе суд в Италии приговорил леворадикала Чезаре Баттисти к пожизненному заключению за четыре убийства, совершенные в Италии в 1970-х годах. Его выявили и арестовали в Боливии и позже выдали Италии. Он скрывался на протяжении 37 лет.
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