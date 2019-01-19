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Регион 19.01.2019 16:31

США поддерживают ИГИЛ в Афганистане для оказания давления на Иран, Россию и Китай, утверждает иранский военачальник

США помогли перебраться в Афганистан тысячам боевиков террористической группировки "Исламское государство" и вооружают их, заявил глава иранского Центра стратегических исследований армии бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.

Как сообщает в субботу иранское агентство Fars News, с таким заявлением военачальник выступил на церемонии в городе Хансар.

"Около 7 тыс. террористов ИГИЛ размещено на афганских территориях, и они (США) поставляют им свое оружие на деньги Саудовской Аравии и ОАЭ. Американцы сохраняют их, чтобы использовать в качестве рычага давления на Иран, Россию и Китай", - сказал генерал.

При этом, по его словам, "иранской в разведке известно их местонахождение".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, АФГАНИСТАН, ИГИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]