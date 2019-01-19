США поддерживают ИГИЛ в Афганистане для оказания давления на Иран, Россию и Китай, утверждает иранский военачальник

США помогли перебраться в Афганистан тысячам боевиков террористической группировки "Исламское государство" и вооружают их, заявил глава иранского Центра стратегических исследований армии бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан.
Как сообщает в субботу иранское агентство Fars News, с таким заявлением военачальник выступил на церемонии в городе Хансар.
"Около 7 тыс. террористов ИГИЛ размещено на афганских территориях, и они (США) поставляют им свое оружие на деньги Саудовской Аравии и ОАЭ. Американцы сохраняют их, чтобы использовать в качестве рычага давления на Иран, Россию и Китай", - сказал генерал.
При этом, по его словам, "иранской в разведке известно их местонахождение".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»