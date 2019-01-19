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Происшествия 19.01.2019 15:59

Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли организованную криминальную группировку, занимающуюся сбытом наркотических веществ, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Гарадагского районного управления полиции раскрыта криминальная группировка, члены которой занимались незаконной торговлей наркотическими веществами», - говорится в сообщении.

По факту задержаны пять человек, в том числе одна женщина: Руслан Меликов, Нурлан Мамедъяров, Назрин Фарзуллазаде, Эльман Алвердиев и Вюсал Азизов.

По месту проживания задержанных в Баку, поселке Локбатан и Сумгаите полиция обнаружила и изъяла, в общей сложности, около 6 кг наркотиков, в том числе 3,137 кг героина, 2,109 кг марихуаны и 470 г опиума. Также в доме Н.Мамедъярова были обнаружены и изъяты шесть дымовых шашек и две ручные гранаты.

В процессе допроса выяснилось, что наркотики были приобретены ранее у некоего гражданина Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, НАРКОТОРГОВЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]