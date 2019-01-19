Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли организованную криминальную группировку, занимающуюся сбытом наркотических веществ, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Гарадагского районного управления полиции раскрыта криминальная группировка, члены которой занимались незаконной торговлей наркотическими веществами», - говорится в сообщении.

По факту задержаны пять человек, в том числе одна женщина: Руслан Меликов, Нурлан Мамедъяров, Назрин Фарзуллазаде, Эльман Алвердиев и Вюсал Азизов.

По месту проживания задержанных в Баку, поселке Локбатан и Сумгаите полиция обнаружила и изъяла, в общей сложности, около 6 кг наркотиков, в том числе 3,137 кг героина, 2,109 кг марихуаны и 470 г опиума. Также в доме Н.Мамедъярова были обнаружены и изъяты шесть дымовых шашек и две ручные гранаты.

В процессе допроса выяснилось, что наркотики были приобретены ранее у некоего гражданина Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело.

Р.Бабаев