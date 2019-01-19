Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли организованную криминальную группировку, занимающуюся сбытом наркотических веществ, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Гарадагского районного управления полиции раскрыта криминальная группировка, члены которой занимались незаконной торговлей наркотическими веществами», - говорится в сообщении.
По факту задержаны пять человек, в том числе одна женщина: Руслан Меликов, Нурлан Мамедъяров, Назрин Фарзуллазаде, Эльман Алвердиев и Вюсал Азизов.
По месту проживания задержанных в Баку, поселке Локбатан и Сумгаите полиция обнаружила и изъяла, в общей сложности, около 6 кг наркотиков, в том числе 3,137 кг героина, 2,109 кг марихуаны и 470 г опиума. Также в доме Н.Мамедъярова были обнаружены и изъяты шесть дымовых шашек и две ручные гранаты.
В процессе допроса выяснилось, что наркотики были приобретены ранее у некоего гражданина Ирана.
По факту возбуждено уголовное дело.
Р.Бабаев
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