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Внутренняя политика 19.01.2019 17:46

Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие около 3 тыс. человек – столичная полиция

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Ясамальском районе Баку в субботу приняли участие около 2,8 тыс. человек, отмечается в сообщении Главного управления полиции столицы.

«Участие в акции, которая проходила с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Мэхсул», приняли около 2,8 тыс. человек, представляющих Партию входящие в НСДС партии, движения, а также ряд оппозиционно настроенных неправительственных и молодежных организаций», - говорится в сообщении.

Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный, и в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.

В свою очередь, корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» сообщает, что участники акции выступили с требованием освобождения блогера Мехмана Гусейнова.

Р.Бабаев

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Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]