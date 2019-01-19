Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие около 3 тыс. человек – столичная полиция

В митинге оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) в Ясамальском районе Баку в субботу приняли участие около 2,8 тыс. человек, отмечается в сообщении Главного управления полиции столицы.
«Участие в акции, которая проходила с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Мэхсул», приняли около 2,8 тыс. человек, представляющих Партию входящие в НСДС партии, движения, а также ряд оппозиционно настроенных неправительственных и молодежных организаций», - говорится в сообщении.
Столичная полиция отмечает, что митинг был санкционированный, и в ходе его проведения не было зафиксированных серьезных нарушений общественного порядка.
В свою очередь, корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» сообщает, что участники акции выступили с требованием освобождения блогера Мехмана Гусейнова.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»