Прокуратура Дагестана выявила очередные необоснованные начисления за газ, возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве после выявления необоснованных долгов за газ в Каякентском районе Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям Какентского района долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами, расположенными на территории указанного района, прокуратурой совместно МВД по Дагестану и регионального УФСБ проведены соответствующие надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия.
"По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ", - отметил представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Дагестана выявили многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа.
Самый крупный долг (более 422 млн рублей) имеется в Карабудахкентском районе. Только за 2 месяца текущего года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн рублей.
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
В Азербайджане вспоминают трагические события 20 января 1990 года
В Грузии надеются на улучшение условий договора с "Газпром экспортом" по транзиту газа в Армению
Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г
Премьеры ЕАЭС 1 февраля должны договориться о тарифах на транспорт газа
Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика
Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»