Прокуратура Дагестана выявила очередные необоснованные начисления за газ, возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве после выявления необоснованных долгов за газ в Каякентском районе Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям Какентского района долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами, расположенными на территории указанного района, прокуратурой совместно МВД по Дагестану и регионального УФСБ проведены соответствующие надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия.

"По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ", - отметил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Дагестана выявили многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа.

Самый крупный долг (более 422 млн рублей) имеется в Карабудахкентском районе. Только за 2 месяца текущего года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн рублей.