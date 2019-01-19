Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

СНГ 19.01.2019 21:42

Прокуратура Дагестана выявила очередные необоснованные начисления за газ, возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве после выявления необоснованных долгов за газ в Каякентском районе Дагестана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям Какентского района долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для установления фактического объема потребления газа тепличными комплексами, расположенными на территории указанного района, прокуратурой совместно МВД по Дагестану и регионального УФСБ проведены соответствующие надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия.

"По материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ", - отметил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Дагестана выявили многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа.

Самый крупный долг (более 422 млн рублей) имеется в Карабудахкентском районе. Только за 2 месяца текущего года абонентам необоснованно начислена задолженность за газ на сумму более 36 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГАЗ, ДОЛГИ


Похожие новости


СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Владимир Васильев избран главой Дагестана В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана Два ребенка погибли в ДТП в Дагестане Главный архитектор Махачкалы арестован на 10 суток

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]