В Грузии проложили канатную дорогу через Крестовый перевал

В Грузии в субботу открыли самую длинную в стране 7,5-километровую подвесную канатную дорогу, проложенную через Крестовый перевал (Военно-Грузинская дорога), которая связала горнолыжный курорт Гудаури с поселком Коби, находящимися на территории Казбегского муниципалитета, близ границы с Россией.

Проект, стоимость которого составила 80,9 млн лари (примерно $30 млн), полностью был профинансирован из госбюджета Грузии.

"Это уникальный и исторического значения проект, который жизненно важен для населения Коби, Гудаури и Казбеги, поскольку именно оно лучше всех осознает возможности этой дороги, ее потенциал для развития региона", - заявил на открытии канатной дороги премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, курорт Гудаури, который несколько дней назад отметил свой 30-летний юбилей, нынешний зимний сезон встретил многими новшествами, однако этот проект имеет особую значимость. "Реализацией данного проекта мы сможем развить курорты Коби, Гудаури и Казбеги в качестве единого кластера", - сказал М.Бахтадзе.

Глава правительства поблагодарил Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, а также компании, всех инженеров и технологов, которые в сложных рельефных и климатических условиях смогли построить эту канатную дорогу.

"Наряду с ростом туристического потенциала, этот проект поможет нам справиться с очень серьезной проблемой, с которым мы сталкиваемся каждую зиму, когда дорога Коби-Гудаури закрывается. С сегодняшнего дня каждый гражданин, несмотря на сильный снегопад и опасность схода лавин, сможет воспользоваться для передвижения здесь канаткой", - отметил М. Бахтадзе.

При этом премьер подчеркнул, что "системно проблема передвижения через Крестовый перевал будет решена раз и навсегда в 2023 году, когда в этом месте будет завершено строительство девятикилометрового тоннеля".

Как сообщалось, с 15 января движение на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с РФ, из-за снегопада и лавинной опасности в очередной раз закрыто для всех видов автотранспорта.

Крестовый перевал находится на высоте 2379 метров над уровнем моря. Дорога через перевал, пролегающая через Главный Кавказский хребет, в некоторых местах очень узкая и проходит по краю обрыва.