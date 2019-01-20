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Дальнее зарубежье 20.01.2019 10:53

Новым главой баварского Христанско-социального союза стал Маркус Зедер

Маркус Зедер избран новым главой баварского Христианско-социального союза, его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов внеочередного партийного съезда, который проходит в Мюнхене, сообщает интернет-портал германского издания "Шпигель".

На этом посту он сменил Хорста Зеехофера, который руководил партией с 2008 года.

"Сегодня, спустя более, чем десять лет, я возвращаю моей партии ХСС пост председателя. Я хотел бы выразить благодарность за широкую поддержку и человеческое отношение на протяжении многих лет. Всего хорошего!", - написал Х.Зеехофер на своей страничке в Twitter.

ХСС выступает в коалиции с Христианско-демократическим союзом, в которой также недавно сменился лидер. На смену Ангеле Меркель пришла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ЛИДЕР, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]