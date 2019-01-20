Новым главой баварского Христанско-социального союза стал Маркус Зедер

Маркус Зедер избран новым главой баварского Христианско-социального союза, его кандидатуру поддержали 87,4% делегатов внеочередного партийного съезда, который проходит в Мюнхене, сообщает интернет-портал германского издания "Шпигель".
На этом посту он сменил Хорста Зеехофера, который руководил партией с 2008 года.
"Сегодня, спустя более, чем десять лет, я возвращаю моей партии ХСС пост председателя. Я хотел бы выразить благодарность за широкую поддержку и человеческое отношение на протяжении многих лет. Всего хорошего!", - написал Х.Зеехофер на своей страничке в Twitter.
ХСС выступает в коалиции с Христианско-демократическим союзом, в которой также недавно сменился лидер. На смену Ангеле Меркель пришла Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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