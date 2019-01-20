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СНГ 20.01.2019 12:46

Россельхознадзор предлагает ввести лицензирование экспорта зерна в отдельные страны

Россельхознадзор готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна из РФ, в том числе за счет лицензирования экспортеров.

"Мы информировали вице-премьера Гордеева о том, что мы считаем, что нужно менять форму допуска на экспорт. Есть страны, у которых специфические требования, на них надо вообще либо лицензировать, либо вводить заявительный способ", - сказал журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

"Мы готовим ряд предложений, в первую очередь, наши предложения касаются того, чтобы усилить контроль за отгрузками зерна. Мы уже крупный экспортер (зерна), и то, что сейчас происходит, когда любая фирма может экспортировать, - государство не может обеспечить контроль в полном объеме", - отметил он.

"Мы переходим на качественно другой уровень. По ряду стран мы будем предлагать лицензирование деятельности по экспорту продукции, и в том числе - усиление роли государственных компаний, таких, как "Объединенная зерновая компания" и "Продинторг"", - добавил С.Данкверт.

Как сообщалось, в 2018 году Россельхознадзор начал проверку зерновых площадок для поставок на экспорт. С июля по декабрь служба выявила 44 нарушения. Работа некоторых площадок была приостановлена.

Проверки работы отгрузочных площадок связаны с претензиями ряда стран к качеству российского зерна, в частности из-за обнаружения в нем карантинных для импортера объектов.

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]