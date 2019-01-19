Полиция в субботу применила водометы для того, чтобы остановить колонну "желтых жилетов" на пути к площади Инвалидов, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ
Он отмечает, что некоторые участники акции выразили обеспокоенность происходящим, поскольку акция была согласована с городскими властями.
По данным телеканала, число задержанных на акции в Париже увеличилось до 20 человек.
Непростая ситуация складывается и в других городах Франции, где проходят акции "желтых жилетов". Так, в Ренне в уличных столкновениях травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К аналогичным мерам сотрудники правоохранительных органов прибегли в Лионе и Кане.
Относительно спокойно акция проходит в Тулузе, тревожных сообщений их этого города не поступает.
По всей Франции, по данным полиции, в субботу на улицы вышли примерно 27 тыс. "желтых жилетов".
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