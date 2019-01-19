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Дальнее зарубежье 19.01.2019 22:13

В Париже полиция применила водометы, чтобы остановить "желтых жилетов"

Полиция в субботу применила водометы для того, чтобы остановить колонну "желтых жилетов" на пути к площади Инвалидов, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ

Он отмечает, что некоторые участники акции выразили обеспокоенность происходящим, поскольку акция была согласована с городскими властями.

По данным телеканала, число задержанных на акции в Париже увеличилось до 20 человек.

Непростая ситуация складывается и в других городах Франции, где проходят акции "желтых жилетов". Так, в Ренне в уличных столкновениях травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К аналогичным мерам сотрудники правоохранительных органов прибегли в Лионе и Кане.

Относительно спокойно акция проходит в Тулузе, тревожных сообщений их этого города не поступает.

По всей Франции, по данным полиции, в субботу на улицы вышли примерно 27 тыс. "желтых жилетов".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, МАНИФЕСТАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]