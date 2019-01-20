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Дальнее зарубежье 20.01.2019 09:00

Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Мексика ничего не делает для того, чтобы препятствовать движению колонны мигрантов из Центральной Америки, которые продолжают движение в сторону США.

"Мексика не делает ничего, чтобы остановить караван, который к настоящему моменту уже полностью сформировался и движется в сторону США. Два предыдущих мы остановили, большое число людей все еще находятся в Мексике", - написал Д.Трамп в субботу в своем Twitter.

Он отметил, что противостоять наплыву мигрантов непросто, если на границе нет заграждений.

Очередной "караван" нелегалов вышел во вторник из города Сан-Педро Сула в Гондурасе. К настоящему моменту все эти люди уже находятся в Мексике и продолжают движение в сторону границы с США.

Первый "караван" из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.

На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение в США. "Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - написал он в своем Twitter.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, МЕКСИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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