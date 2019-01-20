Мексика никак не противодействует мигрантам, идущим в сторону США - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Мексика ничего не делает для того, чтобы препятствовать движению колонны мигрантов из Центральной Америки, которые продолжают движение в сторону США.
"Мексика не делает ничего, чтобы остановить караван, который к настоящему моменту уже полностью сформировался и движется в сторону США. Два предыдущих мы остановили, большое число людей все еще находятся в Мексике", - написал Д.Трамп в субботу в своем Twitter.
Он отметил, что противостоять наплыву мигрантов непросто, если на границе нет заграждений.
Очередной "караван" нелегалов вышел во вторник из города Сан-Педро Сула в Гондурасе. К настоящему моменту все эти люди уже находятся в Мексике и продолжают движение в сторону границы с США.
Первый "караван" из Сан-Педро Сулы вышел в середине октября, в нем насчитывалось до 2 тыс. человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США.
На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение в США. "Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - написал он в своем Twitter.
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