Министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что идет работа над новым договором с компанией "Газпром экспорт" по транзиту российского газа в Армению, двухлетний срок действия которого истек 31 декабря 2018 года.

"Мы (Грузия и "Газпром экспорт" - ИФ) находимся в процессе переговоров и, пока они идут, продолжают действовать условия предыдущего контракта", - сказал Г.Кобулия журналистам в субботу, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, разговор идет "о значительном улучшении этого контракта". "Думаю, что наши переговоры закончатся через две недели, и что не будет конфиденциальным, я вам все расскажу", - отметил министр.

Накануне на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия не собирается отказываться от транзита российского газа в Армению. "Грузия продолжает выполнять свою транзитную функцию и, соответственно, получать ту пользу, которая заложена в этом транзитном договоре", - подчеркнул он.

Что же касается нового договора, то, по словам премьера, если в него будут внесены какие-либо изменения, Минэкономразвития Грузии посредством СМИ детально ознакомит с ними общественность.

Согласно договору между Грузией и "Газпром экспортом", в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только деньгами. При этом "Газпром экспорт" гарантировал оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в объемах 2-2,2 млрд кубометров в год, а также поставку газа в Грузию в 2017-2018 годах "на гибких условиях, по цене на $30 за 1 тыс. кубометров ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.

Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.

Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года, до 2 млрд 559,6 млн кубометров. Почти весь этот объем предусматривается получить из Азербайджана. Уже второй год в балансе природного газа Грузии не предусматриваются поставки газа из России, которые в 2017 году составили 135 млн кубометров - на 10,7% больше, чем годом ранее.