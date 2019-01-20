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Дальнее зарубежье 20.01.2019 13:10

Более тысячи авиарейсов отменены в США из-за ливней и снегопадов

Посольство России в США сообщает, что из-за непогоды в двух американских штатах введен режим чрезвычайного положения, в аэропортах Нью-Йорка, Чикаго и Бостона отменено свыше одной тысячи рейсов.

"Из-за сильных ливней и снегопадов в центральной и северо-восточной частях страны в аэропортах Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов отменено свыше 1 тыс. авиарейсов. В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания введен режим чрезвычайного положения", - говорится на странице ведомства в "Фейсбуке" в воскресенье.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕПОГОДА, АЭРОПОРТЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]