Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

Внутренняя политика 20.01.2019 11:30

В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы отмечает наличие определенных групп, пытающихся под воздействием исходящей извне пропаганды и других факторов создать противостояние в стране.

«Определенные группы в стране под воздействием зарубежной пропаганды и других факторов, с целью достижения собственных корыстных целей, пытаются создать противостояние в Азербайджане, прибегая, в том числе, к организации и проведению митингов», - заявил М.Гурбанлы в воскресенье журналистам.

По его словам, важнейшей задачей руководства страны сегодня является освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации, а также обеспечение благосостояния азербайджанского народа.

«Азербайджан является демократическим государством, где каждый, в том числе и политические группы, имеют возможности довести свое слово до широкой общественности. Необходимость использования митингов в этих целях ушло в прошлое», - отметил М.Гурбанлы.

Глава Госкомитета подчеркнул, что проведенный накануне оппозицией митинг на стадионе «Мэхсул» еще раз продемонстрировал отсутствие интереса населения страны к подобным акциям.

«Там собираются одни и те же люди для озвучивания одних и тех же мыслей, повторяя сказанное неоднократно ранее. Народ никак не реагирует на это, так как ничего нового они не говорят», - сказал М.Гурбанлы.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


В митинге за освобождение Карабаха приняло участие до 2 тыс. человек - полиция Оппозиционер Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и собраться на митинг в Ереване Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция Оппозиционная партия «Мусават» планирует провести митинг в Азербайджане - башган Азербайджанской оппозиции разрешили провести митинг в Баку Мэрия Баку разрешила оппозиции провести воскресный митинг

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]