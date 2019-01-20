В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы отмечает наличие определенных групп, пытающихся под воздействием исходящей извне пропаганды и других факторов создать противостояние в стране.
«Определенные группы в стране под воздействием зарубежной пропаганды и других факторов, с целью достижения собственных корыстных целей, пытаются создать противостояние в Азербайджане, прибегая, в том числе, к организации и проведению митингов», - заявил М.Гурбанлы в воскресенье журналистам.
По его словам, важнейшей задачей руководства страны сегодня является освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации, а также обеспечение благосостояния азербайджанского народа.
«Азербайджан является демократическим государством, где каждый, в том числе и политические группы, имеют возможности довести свое слово до широкой общественности. Необходимость использования митингов в этих целях ушло в прошлое», - отметил М.Гурбанлы.
Глава Госкомитета подчеркнул, что проведенный накануне оппозицией митинг на стадионе «Мэхсул» еще раз продемонстрировал отсутствие интереса населения страны к подобным акциям.
«Там собираются одни и те же люди для озвучивания одних и тех же мыслей, повторяя сказанное неоднократно ранее. Народ никак не реагирует на это, так как ничего нового они не говорят», - сказал М.Гурбанлы.
Р.Бабаев
В Грузии надеются на улучшение условий договора с "Газпром экспортом" по транзиту газа в Армению
Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г
Премьеры ЕАЭС 1 февраля должны договориться о тарифах на транспорт газа
Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика
Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
В Бельгии "желтые жилеты" атаковали съемочную группу одного из телеканалов
Россия провела очередное успешное испытание противоспутниковой ракеты - американские СМИ
Нападение россиянина с ножом на женщину в Норвегии квалифицировали как теракт
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»