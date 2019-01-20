Теракт совершен близ Дамаска - СМИ

Вблизи сирийской столицы Дамаска произошел взрыв, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на крупной автодороге к югу от города, отмечает телеканал. Сирийское агентство САНА сообщает, что, по предварительным данным, речь идет о теракте.

"Аль-Арабия" уточняет, что в результате взрыва есть раненые, их число неизвестно.