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Дальнее зарубежье 20.01.2019 14:05

Теракт совершен близ Дамаска - СМИ

Вблизи сирийской столицы Дамаска произошел взрыв, сообщает в воскресенье телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв произошел на крупной автодороге к югу от города, отмечает телеканал. Сирийское агентство САНА сообщает, что, по предварительным данным, речь идет о теракте.

"Аль-Арабия" уточняет, что в результате взрыва есть раненые, их число неизвестно.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, СТОЛИЦА, ДОРОГА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]