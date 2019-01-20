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Дальнее зарубежье 20.01.2019 16:59

Украинцы стали крупнейшей иностранной общиной в Литве

Украинцы опередили русских и стали крупнейшей иностранной общиной в Литве, сообщил Департамент миграции Литвы.

По его данным, в начале 2019 года в Литве проживали почти 17 тыс. украинцев. Это почти на 42% больше, чем год назад.

Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тыс. человек. Это почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Почти столько же в Литве и граждан Белоруссии. Их число за год возросло на треть.

В результате граждане Украины, России и Белоруссии составили 84% всех иностранцев, проживающих в Литве. Крупнейшие группы граждан стран-членов ЕС составляют граждане Латвии, Германии и Польши.

За год число проживающих в Литве иностранных граждан выросло почти на 17,5%. Проживающие в стране иностранцы составили лишь немногим более 2% населения Литвы.

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Тэги: ЛИТВА, ИНОСТРАНЦЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]