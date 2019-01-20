Восемь человек погибли и 10 ранены при нападении в Афганистане на конвой губернатора провинции Логар

Губернатор афганской провинции Логар Анвар Исхакзай выжил после атаки, осуществленной в воскресенье утром вооруженными боевиками на конвой его автомашин, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию региона.
В результате нападения, которое произошло в 10 часов утра в местечке Сафид Санг, погибли восемь и ранены десять силовиков, сопровождавших губернатора, сообщил начальник пресс-центра полиции провинции Шапур Ахмадзай.
По его словам, губернатор Логара вместе с начальником управления безопасности провинции возвращались из Кабула.
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