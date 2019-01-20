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Дальнее зарубежье 20.01.2019 16:29

В Японии умер старейший мужчина в мире

В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина на планете - Масадзо Нонака, сообщает в воскресенье агентство "Киодо" со ссылкой на семью долгожителя.

М.Нонака умер в воскресенье утром в своем доме, сообщает агентство.

Старейшим мужчиной на планете японца признала книга рекордов Гиннесса в апреле 2018 года. М.Нонака родился 25 июля 1905 года в поселке Асёро на севере Японии.

М.Нонака стал не первым японским долгожителем, попавшим в книгу рекордов Гиннесса. Так, в Японии жил Дзироэмон Кимура - мужчина с самым долгим установленным периодом жизни. Он скончался в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ДОЛГОЖИТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]