Глава Афганистана зарегистрировался кандидатом на президентских выборах

Действующий президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в воскресенье зарегистрировался в Независимой избирательной комиссии в качестве кандидата на запланированных 20 июля выборах главы республики.
Церемония регистрации транслировалась по всем основным афганским телеканалам.
В качестве первого заместителя А.Гани, который представляет пуштунское население, избран таджик, бывший глава МВД и управления по национальной безопасности Амриулла Салех, который накануне официально объявил о своей отставке с поста главы МВД.
В случае победы А.Гани свой пост сохранит его нынешний второй заместитель, представитель хазарейцев Сарвар Даниш.
"Наша команда является командой государственных строителей, наша цель - создание сильного, самостоятельного государства", - заявил А.Гани после церемонии регистрации.
По его словам, главной причиной всех бед, сопровождавших Афганистан последние 40 лет, является слабое государство.
Сегодня же в качестве кандидата на пост президента был зарегистрирован председатель исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.
Среди тех, кто также включился в президентскую гонку в Афганистане лидер Исламской партии Афганистана (Хизб-и-Ислами) Гульбеддин Хекматияр, бывший советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми а также лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам.
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
В Азербайджане вспоминают трагические события 20 января 1990 года
В Грузии надеются на улучшение условий договора с "Газпром экспортом" по транзиту газа в Армению
Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства в РФ на 1-1,5% в 2019г
Премьеры ЕАЭС 1 февраля должны договориться о тарифах на транспорт газа
Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика
Раскрыто ОПГ по торговле наркотиками – МВД Азербайджана
Самолет Москва-Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»