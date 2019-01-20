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Дальнее зарубежье 20.01.2019 14:55

Глава Афганистана зарегистрировался кандидатом на президентских выборах

Действующий президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в воскресенье зарегистрировался в Независимой избирательной комиссии в качестве кандидата на запланированных 20 июля выборах главы республики.

Церемония регистрации транслировалась по всем основным афганским телеканалам.

В качестве первого заместителя А.Гани, который представляет пуштунское население, избран таджик, бывший глава МВД и управления по национальной безопасности Амриулла Салех, который накануне официально объявил о своей отставке с поста главы МВД.

В случае победы А.Гани свой пост сохранит его нынешний второй заместитель, представитель хазарейцев Сарвар Даниш.

"Наша команда является командой государственных строителей, наша цель - создание сильного, самостоятельного государства", - заявил А.Гани после церемонии регистрации.

По его словам, главной причиной всех бед, сопровождавших Афганистан последние 40 лет, является слабое государство.

Сегодня же в качестве кандидата на пост президента был зарегистрирован председатель исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.

Среди тех, кто также включился в президентскую гонку в Афганистане лидер Исламской партии Афганистана (Хизб-и-Ислами) Гульбеддин Хекматияр, бывший советник президента Афганистана по национальной безопасности Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми а также лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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