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Дальнее зарубежье 20.01.2019 17:23

При нападении в Афганистане на кортеж губернатора провинции Логар погибли 15 человек

Минимум 15 сотрудников службы безопасности убиты в результате нападения на автоколонну, сопровождавшую губернатора афганской провинции Логар, сообщает в воскресенье афганское агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

Число пострадавших агентство не уточняет.

Ранее сообщалось о восьмерых погибших и 10 пострадавших.

Губернатор Логара Анвар Исхакзай вместе с начальником управления безопасности провинции возвращались в Логар из Кабула. В результате атаки они не пострадали.

Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, отмечает агентство. Всего, по данным агентства, в результате взрыва были повреждены шесть автомобилей.

Нападение на автоколонну произошло в районе Мохаммад Ага провинции Логар. Службы безопасности перекрыли шоссе, на котором случилась атака.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Талибан"

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]