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Дальнее зарубежье 20.01.2019 17:48

В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

Тысячи жителей Греции готовятся пройти по улицам Афин в воскресенье, чтобы протестовать против сделки об изменении названия Республики Македония, сообщает агентство Bloomberg.

Участники акции считают, что название Македония должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, и считают любое другое использование этого наименования посягательством на свое историческое наследие, отмечает агентство.

В прошлом году на аналогичную акцию протеста вышли более 140 тыс. человек.

Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.

Правительство Греции 19 января направило соглашение на ратификацию в парламент, и теперь премьер-министру Греции Алексису Ципрасу предстоит заручиться поддержкой большинства членов парламента.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МИТИНГ, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]