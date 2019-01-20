В Афинах готовятся к многотысячному митингу против соглашения со Скопье

Тысячи жителей Греции готовятся пройти по улицам Афин в воскресенье, чтобы протестовать против сделки об изменении названия Республики Македония, сообщает агентство Bloomberg.
Участники акции считают, что название Македония должно применяться только к региону Македония в северной части Греции, и считают любое другое использование этого наименования посягательством на свое историческое наследие, отмечает агентство.
В прошлом году на аналогичную акцию протеста вышли более 140 тыс. человек.
Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.
Правительство Греции 19 января направило соглашение на ратификацию в парламент, и теперь премьер-министру Греции Алексису Ципрасу предстоит заручиться поддержкой большинства членов парламента.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»