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Это интересно 20.01.2019 18:13

Тайная комната с кладом обнаружена в Ташкенте

Уникальный клад из старинных артефактов обнаружен в подвале здания начала XIX века в центре Ташкента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии наук Узбекистана.

"Здание, где обнаружен клад, было построено в 1870 году. Как выяснилось, под его подвалом находилось еще одно потайное помещение, вход в которое завален", - сказал собеседник агентства.

Ученые Национального университета Узбекистана в ходе работ в здании обнаружили редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуду, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов и многое другое, сказали в академии.

Изучение места обнаружения клада продолжается, отметили в АН Узбекистана.

Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши, добавил собеседник агентства.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СТОЛИЦА, АРХЕОЛОГИ, КЛАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]