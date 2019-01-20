Тайная комната с кладом обнаружена в Ташкенте

Уникальный клад из старинных артефактов обнаружен в подвале здания начала XIX века в центре Ташкента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии наук Узбекистана.

"Здание, где обнаружен клад, было построено в 1870 году. Как выяснилось, под его подвалом находилось еще одно потайное помещение, вход в которое завален", - сказал собеседник агентства.

Ученые Национального университета Узбекистана в ходе работ в здании обнаружили редкие произведения искусства, золотые и серебряные монеты и посуду, всевозможные предметы старины, картины, иконы и изделия из драгоценных металлов и многое другое, сказали в академии.

Изучение места обнаружения клада продолжается, отметили в АН Узбекистана.

Некоторые из находок планируется передать на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши, добавил собеседник агентства.