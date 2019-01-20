Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.07 -0.24 Brent 61.18 -0.14

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 20.01.2019 18:49

Абэ ждет Путина на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о планируемых встречах с президентом России Владимиром Путиным: в РФ в январе и на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне.

"Я жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке", - заявил премьер в интервью "Интерфаксу".

С.Абэ также отметил, что сам приезжает в Россию в ближайшие дни: "На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Решение курильского вопроса должно быть принято с учетом мнения местных жителей - Абэ Премьер Японии посетит Россию в начале года - посол в Москве Абэ посетит австралийский Дарвин Премьер Японии заявил о намерении снова встретиться с Путиным до конца текущего года Трамп демонстрирует новаторский подход по налаживанию отношений с лидером КНДР в целях денуклеаризации Корейского полуострова - премьер Японии Партия Абэ может до конца года внести предложения по изменению конституции Японии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]