Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о планируемых встречах с президентом России Владимиром Путиным: в РФ в январе и на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне.

"Я жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке", - заявил премьер в интервью "Интерфаксу".

С.Абэ также отметил, что сам приезжает в Россию в ближайшие дни: "На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне".