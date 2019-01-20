Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о планируемых встречах с президентом России Владимиром Путиным: в РФ в январе и на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне.
"Я жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке", - заявил премьер в интервью "Интерфаксу".
С.Абэ также отметил, что сам приезжает в Россию в ближайшие дни: "На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»