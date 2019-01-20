Конференция губернаторов Японии и России состоится в 2019 году - премьер Абэ

Япония рассчитывает развивать межрегиональные обмены с Россией, в 2019 году впервые за девять лет будет проведена конференция губернаторов Японии и России, заявил в интервью "Интерфаксу" премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Большое внимание уделяется и межрегиональным обменам с целью распространения связей между Японией и Россией по всей территории обеих стран. В этом году впервые после девятилетнего перерыва будет проведена конференция губернаторов Японии и России. Мы намерены еще больше расширять межрегиональные обмены", - сказал он.
По словам премьер-министра, в прошлом году состоялись "контакты на уровне руководителей регионов между Республикой Татарстан и префектурой Исикава, Калужской областью и префектурой Тотиги, Ульяновской областью и префектурой Фукуока, городом Нагато в префектуре Ямагути и городом Сочи".
Кроме того, подчеркнул С.Абэ, между правительствами Японии и России ведутся консультации по проектам, нацеленным на усиление производственных мощностей в сферах сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, на расширение экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион на Дальнем Востоке.
"Мы ожидаем участия в этих проектах со стороны частных предприятий", - отметил С.Абэ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»