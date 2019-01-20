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Дальнее зарубежье 20.01.2019 20:31

Конференция губернаторов Японии и России состоится в 2019 году - премьер Абэ

Япония рассчитывает развивать межрегиональные обмены с Россией, в 2019 году впервые за девять лет будет проведена конференция губернаторов Японии и России, заявил в интервью "Интерфаксу" премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Большое внимание уделяется и межрегиональным обменам с целью распространения связей между Японией и Россией по всей территории обеих стран. В этом году впервые после девятилетнего перерыва будет проведена конференция губернаторов Японии и России. Мы намерены еще больше расширять межрегиональные обмены", - сказал он.

По словам премьер-министра, в прошлом году состоялись "контакты на уровне руководителей регионов между Республикой Татарстан и префектурой Исикава, Калужской областью и префектурой Тотиги, Ульяновской областью и префектурой Фукуока, городом Нагато в префектуре Ямагути и городом Сочи".

Кроме того, подчеркнул С.Абэ, между правительствами Японии и России ведутся консультации по проектам, нацеленным на усиление производственных мощностей в сферах сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, на расширение экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион на Дальнем Востоке.

"Мы ожидаем участия в этих проектах со стороны частных предприятий", - отметил С.Абэ.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ГУБЕРНАТОРЫ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]