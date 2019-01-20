В Афинах в стычках с демонстрантами пострадали девять полицейских

Между полицией и гражданами, участвующими в Афинах в протестах против соглашения с Македонией, произошли столкновения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
В результате пострадали девять полицейских, сообщили агентству в полиции. О пострадавших среди демонстрантов агентство не сообщает.
По данным агентства, в протестах принимают участие десятки тысяч человек. Некоторые протестующие бросают в полицию камни, файеры, обливают краской. Один из протестующих напал на полицейских с палкой. Полиция отвечает слезоточивым газом.
Протесты развернулись в Афинах в преддверии ратификации в греческом парламенте соглашения о переименовании республики Македонии. По мнению протестующих, название "Македония" должно использоваться только по отношению к одноименной греческой области. По их мнению, любое другое использование названия "Македония" является посягательством на древнее наследие Греции, и может привести к территориальным претензиям в отношении страны.
Греция и Македония 17 июня подписали в греческом Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.
Правительство Греции 19 января направило соглашение на ратификацию в парламент, и теперь премьер-министру Греции Алексису Ципрасу предстоит заручиться поддержкой большинства членов парламента.
Дебаты по ратификации начнутся в греческом парламенте в понедельник, голосование ожидается до конца недели. Опросы показывают, что большинство жителей Греции выступают против соглашения.
Парламент Македонии уже ратифицировал соглашение.
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