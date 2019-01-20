Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 79 человек

79 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о гибели более чем 60 человек.
В больницы после взрыва попал 81 человек, из них 12 скончались, 66 все еще остаются в медицинских учреждениях, а трое покинули больницы.
Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго прогремел в ночь на субботу.
По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.
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