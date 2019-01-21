Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2019 09:05

Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США в телефонном разговоре обсудили КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в ходе телефонного разговора результаты переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает Ренхап.

Глава МИД Республики Корея и М.Помпео оценили поездку северокорейского чиновника Ким Ен Чхоля в США как "успешную".

Они договорились тесно сотрудничать на втором саммите лидеров КНДР и США с целью добросовестной реализации соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутого на предыдущей встрече Ким Чен Ына и Д.Трампа 12 июня прошлого года.

Как сообщалось, зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль 18 января прибыл в Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Майком Помпео и доставил письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля. При этом не называлась ни точная дата, ни место встречи.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР Президент Южной Кореи считает необходимым присутствие войск США на полуострове и после подписания мирного договора с КНДР Президент Южной Кореи передал Трампу послание от Ким Чен Ына Президент Южной Кореи подчеркнул важность проведения второго саммита КНДР-США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]