Министр иностранных дел Южной Кореи и госсекретарь США в телефонном разговоре обсудили КНДР

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва и госсекретарь США Майк Помпео обсудили в ходе телефонного разговора результаты переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает Ренхап.
Глава МИД Республики Корея и М.Помпео оценили поездку северокорейского чиновника Ким Ен Чхоля в США как "успешную".
Они договорились тесно сотрудничать на втором саммите лидеров КНДР и США с целью добросовестной реализации соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутого на предыдущей встрече Ким Чен Ына и Д.Трампа 12 июня прошлого года.
Как сообщалось, зампредседателя Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль 18 января прибыл в Вашингтон, где встретился с госсекретарем США Майком Помпео и доставил письмо лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Дональду Трампу.
В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу Ким Чен Ына и Д.Трампа в конце февраля. При этом не называлась ни точная дата, ни место встречи.
Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.
Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.
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