Президент США Дональд Трамп выразил благодарность всем госслужащим, что продолжают работать, но не получают зарплату из-за частичного закрытия правительства США.

"Всем великим людям, которые работают так тяжело для нашей страны и не получают зарплату, я говорю: "Спасибо - Вы великие патриоты!", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что теперь, "после десятилетий злоупотреблений", "мы должны работать вместе", чтобы окончательно остановить "гуманитарный, криминальный и наркотический кризис" на границе.

"Мы выиграем по-крупному!" - заключил он.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Практически 800 тыс. госслужащих в США в настоящее время либо работают без зарплаты, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск во время "шатдауна".