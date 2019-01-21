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Дальнее зарубежье 21.01.2019 09:14

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

85 человек погибли при взрыве на трубопроводе в мексиканском муниципалитете Тлауэлильпан, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Федеральный министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что к объявленным ранее 79 погибшим добавилось еще шесть человек.

По его словам, 58 человек госпитализированы и еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Взрыв трубопровода в мексиканском штате Идальго прогремел в ночь на субботу.

По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.

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Тэги: МЕКСИКА, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]