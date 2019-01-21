Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности страны взять на себя обеспечение безопасности в сирийском Манбидже, следует из заявления администрации главы турецкого государства.
"Сегодня наш президент провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "лидеры также договорились ускорить начатые главами генштабов двух стран переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии".
В ходе беседы президент Турции выразил главе США соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта, совершенного на минувшей неделе в сирийском Манбидже.
По мнению Р.Эрдогана, это было провокацией, направленной на срыв процесса вывода американских войск из Сирии.
Главы Турции и США договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков террористической организации ИГИЛ и предотвратить возрождение группировки.
Белый дом в распространенном сообщении о беседе президентов не упоминает о предложении Р.Т.Эрдогана о готовности обеспечивать безопасность в районе Манбиджа.
"Лидеры двух стран договорились продолжить поиск путей решения проблемы северо-восточной Сирии путем переговоров в целях устранения соответствующих озабоченностей в области безопасности. Стороны также обсудили вопросы взаимной заинтересованности в расширении торговых связей между США и Турцией", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "президент Трамп подчеркнул важность уничтожения террористических элементов, остающихся в Сирии".
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