Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой США Дональдом Трампом заявил о готовности страны взять на себя обеспечение безопасности в сирийском Манбидже, следует из заявления администрации главы турецкого государства.

"Сегодня наш президент провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент Эрдоган заявил о готовности Турции к осуществлению неотложных мер по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам РПК-YPG дестабилизировать ситуацию", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "лидеры также договорились ускорить начатые главами генштабов двух стран переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии".

В ходе беседы президент Турции выразил главе США соболезнования в связи с гибелью американских военнослужащих в результате теракта, совершенного на минувшей неделе в сирийском Манбидже.

По мнению Р.Эрдогана, это было провокацией, направленной на срыв процесса вывода американских войск из Сирии.

Главы Турции и США договорились предпринять совместные меры, чтобы очистить территорию Сирии от остатков террористической организации ИГИЛ и предотвратить возрождение группировки.

Белый дом в распространенном сообщении о беседе президентов не упоминает о предложении Р.Т.Эрдогана о готовности обеспечивать безопасность в районе Манбиджа.

"Лидеры двух стран договорились продолжить поиск путей решения проблемы северо-восточной Сирии путем переговоров в целях устранения соответствующих озабоченностей в области безопасности. Стороны также обсудили вопросы взаимной заинтересованности в расширении торговых связей между США и Турцией", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "президент Трамп подчеркнул важность уничтожения террористических элементов, остающихся в Сирии".